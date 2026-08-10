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Технический анализ TFUEL (TFUEL) за сегодня

Технический анализ TFUEL (TFUEL) за сегодня

Страница анализа TFUEL предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TFUEL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе TFUEL ниже.

Изменение цены TFUEL (TFUEL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,007511--+2,45%-6,97%-37,41%
Узнайте больше о цене TFUEL

Технические индикаторы TFUEL

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот TFUEL на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 8
Нейтрально 18
Покупка 0
Скользящие средние:НейтральноПродажа 5Нейтрально 9Покупка 0
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 3Нейтрально 9Покупка 0
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00761
0,0076
R2
0,0076
0,00758
R1
0,00758
0,00758
PP
0,00757
0,00757
S1
0,00755
0,00755
S2
0,00754
0,00755
S3
0,00752
0,00754

Рыночные сигналы TFUEL

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,20 M
$0,21 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,00 M
7-дневные активные продажи
$0,00 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала TFUEL

Чистый притокЦена TFUELUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,01
2026-08-09$0,02 M0,01
2026-08-08$0,00 M0,01
2026-08-07$0,00 M0,01
2026-08-06$0,00 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о TFUEL

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TFUEL/USDT
$0,007507
$0,007507$0,007507
-1,09%
7.29M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TFUEL в USD

Сумма

TFUEL
TFUEL
USD
USD

1 TFUEL = 0,007511 USD

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