Токеномика TESLAI (TESLAI) Откройте для себя ключевую информацию о TESLAI (TESLAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TESLAI (TESLAI) TESLAI — мем-монета на BNB Smart Chain. Официальный сайт: https://teslaai2023.site/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x594d5AD1884Fe4D7d6982dC0A8562893F2279603 Купить TESLAI сейчас!

Токеномика и анализ цен TESLAI (TESLAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TESLAI (TESLAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 4 200 000,00T $ 4 200 000,00T $ 4 200 000,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 61,32K $ 61,32K $ 61,32K Исторический максимум: $ 0,0000000000014161 $ 0,0000000000014161 $ 0,0000000000014161 Исторический минимум: $ 0,000000000000004884 $ 0,000000000000004884 $ 0,000000000000004884 Текущая цена: $ 0,0000000000000146 $ 0,0000000000000146 $ 0,0000000000000146 Узнайте больше о цене TESLAI (TESLAI)

Токеномика TESLAI (TESLAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TESLAI (TESLAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TESLAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TESLAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TESLAI, изучите текущую цену TESLAI!

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