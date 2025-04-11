Что такое Term Finance (TERM)

Term Finance – это протокол кредитования с фиксированной ставкой, использующий ончейн-аукционы для выдачи займов в институциональном масштабе.

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Term Finance Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Term Finance, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена TERM в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Term Finance.

История цен Term Finance

Отслеживание траектории движения цены TERM дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории TERM в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Term Finance.

Как купить Term Finance (TERM)

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TERM на местную валюту

1 TERM к VND ₫ 11,184.6042 1 TERM к AUD A$ 0.693558 1 TERM к GBP ￡ 0.331512 1 TERM к EUR € 0.383856 1 TERM к USD $ 0.4362 1 TERM к MYR RM 1.928004 1 TERM к TRY ₺ 16.601772 1 TERM к JPY ¥ 62.607786 1 TERM к RUB ₽ 36.300564 1 TERM к INR ₹ 37.548096 1 TERM к IDR Rp 7,269.997092 1 TERM к KRW ₩ 619.60029 1 TERM к PHP ₱ 24.941916 1 TERM к EGP ￡E. 22.37706 1 TERM к BRL R$ 2.556132 1 TERM к CAD C$ 0.601956 1 TERM к BDT ৳ 53.011386 1 TERM к NGN ₦ 696.803328 1 TERM к UAH ₴ 18.05868 1 TERM к VES Bs 30.9702 1 TERM к PKR Rs 122.319204 1 TERM к KZT ₸ 225.423798 1 TERM к THB ฿ 14.599614 1 TERM к TWD NT$ 14.119794 1 TERM к AED د.إ 1.600854 1 TERM к CHF Fr 0.353322 1 TERM к HKD HK$ 3.38055 1 TERM к MAD .د.م 4.05666 1 TERM к MXN $ 8.867946

Источники Term Finance

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Term Finance Какова цена Term Finance (TERM) сегодня? Текущая цена Term Finance (TERM) составляет 0.4362 USD . Какова рыночная капитализация Term Finance (TERM)? Текущая рыночная капитализация Term Finance составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения TERM на его рыночную цену в реальном времени 0.4362 USD . Каково оборотное предложение Term Finance (TERM)? Текущее оборотное предложение Term Finance (TERM) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Term Finance (TERM)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена Term Finance (TERM) составляет 2.2 USD . Каков 24-часовой объем торгов Term Finance (TERM)? 24-часовой объем торгов Term Finance (TERM) составляет $ 3.01K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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