Что такое TENGE

Токеномика Tenge Tenge (TENGE) Откройте для себя ключевую информацию о Tenge Tenge (TENGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Tenge Tenge (TENGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tenge Tenge (TENGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 276,20K $ 276,20K $ 276,20K Исторический максимум: $ 0,0012499 $ 0,0012499 $ 0,0012499 Исторический минимум: $ 0,000117331956742167 $ 0,000117331956742167 $ 0,000117331956742167 Текущая цена: $ 0,0002762 $ 0,0002762 $ 0,0002762 Узнайте больше о цене Tenge Tenge (TENGE) Купить TENGE сейчас!

Информация о Tenge Tenge (TENGE) Мы создаем, мы учимся, мы растем, мы отдаем, пока мир меняется. Мы создаем, мы учимся, мы растем, мы отдаем, пока мир меняется. Официальный сайт: https://www.tengetenge.org/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x718447E29B90D00461966D01E533Fa1b69574444

Токеномика Tenge Tenge (TENGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tenge Tenge (TENGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TENGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TENGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TENGE, изучите текущую цену TENGE!

Как купить TENGE Заинтересованы в добавлении Tenge Tenge (TENGE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TENGE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить TENGE на MEXC прямо сейчас! История цены Tenge Tenge (TENGE) Анализ истории цены TENGE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены TENGE прямо сейчас! Прогноз цены TENGE Хотите узнать, куда может двигаться TENGE? Наша страница прогноза цены TENGE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TENGE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!