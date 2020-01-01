Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по TENDIES, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по TENDIES, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о TENDIES

Информация о цене TENDIES

Что такое TENDIES

Токеномика TENDIES

Прогноз цен TENDIES

История TENDIES

Руководство по покупке TENDIES

Конвертер валют TENDIES в фиат

TENDIES на споте

Фьючерсы TENDIES USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ TENDIES (TENDIES) за сегодня

Технический анализ TENDIES (TENDIES) за сегодня

Страница анализа TENDIES предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TENDIES, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе TENDIES ниже.

Изменение цены TENDIES (TENDIES)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02047--+43,75%+411,75%+411,75%
Узнайте больше о цене TENDIES

Технические индикаторы TENDIES

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот TENDIES на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 12
Нейтрально 3
Покупка 11
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 0Покупка 4
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 3Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02027
0,02023
R2
0,02023
0,02021
R1
0,0202
0,02019
PP
0,02016
0,02016
S1
0,02013
0,02014
S2
0,02009
0,02012
S3
0,02006
0,02009

Рыночные сигналы TENDIES

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,06 M
$0,07 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,09 M
7-дневные активные продажи
$0,09 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала TENDIES

Чистый притокЦена TENDIESUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о TENDIES

Торгуйте TENDIES (TENDIES) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы TENDIES в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TENDIES/USD1
$0,02063
$0,02063$0,02063
+9,61%
2.50M (USDT)
TENDIES/USDT
$0,02047
$0,02047$0,02047
+6,83%
3.64M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TENDIES в USD

Сумма

TENDIES
TENDIES
USD
USD

1 TENDIES = 0,02046 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.