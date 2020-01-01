Токеномика Big Red (TD) Откройте для себя ключевую информацию о Big Red (TD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Big Red (TD) Big Red выражает свою признательность тем, кто поддерживает инновации в криптовалютном мире. Когда основатели Avalanche выпустились из Корнельского университета, они создали одну из самых масштабируемых, надежных и быстрых блокчейн-сетей. Официальный сайт: https://thebigredcrypto.com/ Whitepaper: https://thebigredcrypto.com/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://avascan.info/blockchain/all/address/0x87bbfc9dcb66caa8ce7582a3f17b60a25cd8a248 Купить TD сейчас!

Токеномика и анализ цен Big Red (TD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Big Red (TD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00002674 $ 0,00002674 $ 0,00002674 Исторический минимум: $ 0,00000028893741561 $ 0,00000028893741561 $ 0,00000028893741561 Текущая цена: $ 0,000002472 $ 0,000002472 $ 0,000002472 Узнайте больше о цене Big Red (TD)

Токеномика Big Red (TD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Big Red (TD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TD, изучите текущую цену TD!

Как купить TD Заинтересованы в добавлении Big Red (TD) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TD, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить TD на MEXC прямо сейчас!

История цены Big Red (TD) Анализ истории цены TD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены TD прямо сейчас!

Прогноз цены TD Хотите узнать, куда может двигаться TD? Наша страница прогноза цены TD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TD прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!