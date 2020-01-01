Токеномика TaoBank (TBANK)

Токеномика TaoBank (TBANK)

Откройте для себя ключевую информацию о TaoBank (TBANK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TaoBank (TBANK)

TaoBank – это децентрализованный протокол займов, который позволяет брать беспроцентные кредиты под $wTAO, используемые в качестве залога. TaoBank как протокол не требует хранения, неизменяем и не требует управления.

Официальный сайт:
https://www.taobank.ai/
Whitepaper:
https://docs.taobank.ai/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x95CcffaE3Eb8767D4a941Ec43280961dde89F4dE

Токеномика и анализ цен TaoBank (TBANK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TaoBank (TBANK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 15,00M
$ 15,00M$ 15,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 42,00K
$ 42,00K$ 42,00K
Исторический максимум:
$ 0,8368
$ 0,8368$ 0,8368
Исторический минимум:
$ 0,00150051741345027
$ 0,00150051741345027$ 0,00150051741345027
Текущая цена:
$ 0,0028
$ 0,0028$ 0,0028

Токеномика TaoBank (TBANK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TaoBank (TBANK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TBANK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TBANK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TBANK, изучите текущую цену TBANK!

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История цены TaoBank (TBANK)

Анализ истории цены TBANK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.