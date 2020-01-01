Токеномика TaoBank (TBANK) Откройте для себя ключевую информацию о TaoBank (TBANK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TaoBank (TBANK) TaoBank – это децентрализованный протокол займов, который позволяет брать беспроцентные кредиты под $wTAO, используемые в качестве залога. TaoBank как протокол не требует хранения, неизменяем и не требует управления. Официальный сайт: https://www.taobank.ai/ Whitepaper: https://docs.taobank.ai/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x95CcffaE3Eb8767D4a941Ec43280961dde89F4dE Купить TBANK сейчас!

Токеномика и анализ цен TaoBank (TBANK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TaoBank (TBANK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 15,00M $ 15,00M $ 15,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 42,00K $ 42,00K $ 42,00K Исторический максимум: $ 0,8368 $ 0,8368 $ 0,8368 Исторический минимум: $ 0,00150051741345027 $ 0,00150051741345027 $ 0,00150051741345027 Текущая цена: $ 0,0028 $ 0,0028 $ 0,0028 Узнайте больше о цене TaoBank (TBANK)

Токеномика TaoBank (TBANK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TaoBank (TBANK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TBANK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TBANK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TBANK, изучите текущую цену TBANK!

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