Токеномика ALTAVA (TAVA)

Токеномика ALTAVA (TAVA)

Откройте для себя ключевую информацию о ALTAVA (TAVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ALTAVA (TAVA)

ALTAVA – лидер в быстро развивающейся индустрии виртуальной моды, предоставляющий услуги вертикальной ИИ-платформы, ориентированной на создание 3D-активов для игр, VR/AR, пространственных вычислений, электронной коммерции и веб-интеграции. ALTAVA сотрудничает с более чем 40 мировыми брендами люксового класса, включая LVMH, Fendi, Balmain, Prada и т. д., обеспечивая им виртуальный опыт. Среди акционеров компании – Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment и другие.

Официальный сайт:
https://altava.com/
Whitepaper:
https://kr.object.ncloudstorage.com/altava.com-cdn/pdf/Altava_whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xdebe620609674f21b1089042527f420372ea98a5

Токеномика и анализ цен ALTAVA (TAVA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ALTAVA (TAVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,47M
$ 7,47M$ 7,47M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 695,88M
$ 695,88M$ 695,88M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,01949
$ 0,01949$ 0,01949
Исторический минимум:
$ 0,008411259153674097
$ 0,008411259153674097$ 0,008411259153674097
Текущая цена:
$ 0,01073
$ 0,01073$ 0,01073

Токеномика ALTAVA (TAVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ALTAVA (TAVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TAVA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TAVA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAVA, изучите текущую цену TAVA!

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История цены ALTAVA (TAVA)

Анализ истории цены TAVA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.