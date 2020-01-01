Токеномика ALTAVA (TAVA) Откройте для себя ключевую информацию о ALTAVA (TAVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ALTAVA (TAVA) ALTAVA – лидер в быстро развивающейся индустрии виртуальной моды, предоставляющий услуги вертикальной ИИ-платформы, ориентированной на создание 3D-активов для игр, VR/AR, пространственных вычислений, электронной коммерции и веб-интеграции. ALTAVA сотрудничает с более чем 40 мировыми брендами люксового класса, включая LVMH, Fendi, Balmain, Prada и т. д., обеспечивая им виртуальный опыт. Среди акционеров компании – Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment и другие. Официальный сайт: https://altava.com/ Whitepaper: https://kr.object.ncloudstorage.com/altava.com-cdn/pdf/Altava_whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xdebe620609674f21b1089042527f420372ea98a5 Купить TAVA сейчас!

Токеномика и анализ цен ALTAVA (TAVA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ALTAVA (TAVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,47M $ 7,47M $ 7,47M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 695,88M $ 695,88M $ 695,88M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,01949 $ 0,01949 $ 0,01949 Исторический минимум: $ 0,008411259153674097 $ 0,008411259153674097 $ 0,008411259153674097 Текущая цена: $ 0,01073 $ 0,01073 $ 0,01073 Узнайте больше о цене ALTAVA (TAVA)

Токеномика ALTAVA (TAVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ALTAVA (TAVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAVA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAVA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAVA, изучите текущую цену TAVA!

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