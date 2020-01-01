Токеномика THE AMERICA PARTY (TAPSOL) Откройте для себя ключевую информацию о THE AMERICA PARTY (TAPSOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о THE AMERICA PARTY (TAPSOL) Во время онлайн-перепалки с Дональдом Трампом Илон Маск запустил опрос в Twitter, спросив, следует ли создать новую политическую партию. Около 80% проголосовавших поддержали эту идею. Затем Маск поделился результатами, прокомментировав их словами «THE AMERICA PARTY» («АМЕРИКАНСКАЯ ПАРТИЯ»), что вызвало широкую дискуссию. Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/766ivvadp4arnHKQ13RB3cD7PyvRDL42N2j7RCoMpump Купить TAPSOL сейчас!

Токеномика и анализ цен THE AMERICA PARTY (TAPSOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене THE AMERICA PARTY (TAPSOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00687 $ 0,00687 $ 0,00687 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0002137 $ 0,0002137 $ 0,0002137 Узнайте больше о цене THE AMERICA PARTY (TAPSOL)

Токеномика THE AMERICA PARTY (TAPSOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики THE AMERICA PARTY (TAPSOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAPSOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAPSOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAPSOL, изучите текущую цену TAPSOL!

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