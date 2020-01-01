Токеномика TapSwap (TAPS) Откройте для себя ключевую информацию о TapSwap (TAPS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TapSwap (TAPS) TapSwap – это игровая мини-экосистема Telegram, разработанная для бесшовного Web3-онбординга, которая на втором этапе превращается в Web3-игровую платформу, где игроки соревнуются в мастерстве, а победители получают вознаграждения. Официальный сайт: https://www.tapswap.ai/ Обозреватель блоков: https://tonscan.org/jetton/EQD3r1oCVcarXV7yENw6PQC2Y7Yd29enyseEIlARRC4-HtAp#transactions Купить TAPS сейчас!

Токеномика и анализ цен TapSwap (TAPS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TapSwap (TAPS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Исторический минимум: $ 0.001971546929291995 $ 0.001971546929291995 $ 0.001971546929291995 Текущая цена: $ 0.00279 $ 0.00279 $ 0.00279 Узнайте больше о цене TapSwap (TAPS)

Токеномика TapSwap (TAPS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TapSwap (TAPS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAPS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAPS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAPS, изучите текущую цену TAPS!

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