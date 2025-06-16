Что такое The America Party (TAPETH)

Во время онлайн-перепалки с Дональдом Трампом Илон Маск запустил опрос в Twitter, спросив, следует ли создать новую политическую партию. Около 80% проголосовавших поддержали эту идею. Затем Маск поделился результатами, прокомментировав их словами «THE AMERICA PARTY» («АМЕРИКАНСКАЯ ПАРТИЯ»), что вызвало широкую дискуссию.

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TAPETH на местную валюту

1 TAPETH к VND ₫ 6.410334 1 TAPETH к AUD A$ 0.000370272 1 TAPETH к GBP ￡ 0.000177828 1 TAPETH к EUR € 0.000209496 1 TAPETH к USD $ 0.0002436 1 TAPETH к MYR RM 0.001032864 1 TAPETH к TRY ₺ 0.009588096 1 TAPETH к JPY ¥ 0.035015064 1 TAPETH к RUB ₽ 0.019151832 1 TAPETH к INR ₹ 0.020898444 1 TAPETH к IDR Rp 3.993441984 1 TAPETH к KRW ₩ 0.330080436 1 TAPETH к PHP ₱ 0.01369032 1 TAPETH к EGP ￡E. 0.012243336 1 TAPETH к BRL R$ 0.0013398 1 TAPETH к CAD C$ 0.00032886 1 TAPETH к BDT ৳ 0.029777664 1 TAPETH к NGN ₦ 0.376505724 1 TAPETH к UAH ₴ 0.01012158 1 TAPETH к VES Bs 0.02436 1 TAPETH к PKR Rs 0.068929056 1 TAPETH к KZT ₸ 0.12485718 1 TAPETH к THB ฿ 0.007899948 1 TAPETH к TWD NT$ 0.007164276 1 TAPETH к AED د.إ 0.000894012 1 TAPETH к CHF Fr 0.00019488 1 TAPETH к HKD HK$ 0.001909824 1 TAPETH к MAD .د.م 0.00221676 1 TAPETH к MXN $ 0.004586988

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