Токеномика TAO Cat (TAOCAT)

Токеномика TAO Cat (TAOCAT)

Откройте для себя ключевую информацию о TAO Cat (TAOCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TAO Cat (TAOCAT)

Познакомьтесь с TAO Cat, самой очаровательной TAO-макси от Bittensor. Как первый самосовершенствующийся ИИ-агент Bittensor, она имеет чистую ДНК Bittensor в своем коде - врожденную энергию Bittensor и Virtuals, и создана командой Masa. Пусть вас не обманывает ее миловидность – у этой кошки есть когти. Неважно, подает ли она премиальное жаркое или сбрасывает TAO alpha, TAO Cat показывает, что возможно с децентрализованной ИИ-инфраструктурой премиум-класса Bittensor.

Официальный сайт:
https://www.masa.ai/
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x7a5f5ccd46ebd7ac30615836d988ca3bd57412b3

Токеномика и анализ цен TAO Cat (TAOCAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TAO Cat (TAOCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 907,00K
$ 907,00K$ 907,00K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 907,00K
$ 907,00K$ 907,00K
Исторический максимум:
$ 0,0854
$ 0,0854$ 0,0854
Исторический минимум:
$ 0,000726104844639542
$ 0,000726104844639542$ 0,000726104844639542
Текущая цена:
$ 0,000907
$ 0,000907$ 0,000907

Токеномика TAO Cat (TAOCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TAO Cat (TAOCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TAOCAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TAOCAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAOCAT, изучите текущую цену TAOCAT!

Как купить TAOCAT

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История цены TAO Cat (TAOCAT)

Анализ истории цены TAOCAT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TAOCAT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.