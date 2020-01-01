Токеномика TAO Cat (TAOCAT) Откройте для себя ключевую информацию о TAO Cat (TAOCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TAO Cat (TAOCAT) Познакомьтесь с TAO Cat, самой очаровательной TAO-макси от Bittensor. Как первый самосовершенствующийся ИИ-агент Bittensor, она имеет чистую ДНК Bittensor в своем коде - врожденную энергию Bittensor и Virtuals, и создана командой Masa. Пусть вас не обманывает ее миловидность – у этой кошки есть когти. Неважно, подает ли она премиальное жаркое или сбрасывает TAO alpha, TAO Cat показывает, что возможно с децентрализованной ИИ-инфраструктурой премиум-класса Bittensor. Официальный сайт: https://www.masa.ai/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x7a5f5ccd46ebd7ac30615836d988ca3bd57412b3 Купить TAOCAT сейчас!

Токеномика и анализ цен TAO Cat (TAOCAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TAO Cat (TAOCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 907,00K $ 907,00K $ 907,00K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 907,00K $ 907,00K $ 907,00K Исторический максимум: $ 0,0854 $ 0,0854 $ 0,0854 Исторический минимум: $ 0,000726104844639542 $ 0,000726104844639542 $ 0,000726104844639542 Текущая цена: $ 0,000907 $ 0,000907 $ 0,000907 Узнайте больше о цене TAO Cat (TAOCAT)

Токеномика TAO Cat (TAOCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TAO Cat (TAOCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAOCAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAOCAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAOCAT, изучите текущую цену TAOCAT!

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