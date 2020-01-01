Токеномика Tamadoge (TAMA) Откройте для себя ключевую информацию о Tamadoge (TAMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tamadoge (TAMA) Tamadoge (ТАМА) — это жетон врат во вселенную Тамадога, где вы сможете минтить, разводить и сражаться вместе со своим собственным питомцем Тамадоге в метавселенной. Официальный сайт: https://tamadoge.io/ Whitepaper: https://tamadoge.io/vendor/tamadoge/Tamadoge-whitepaper-ENG.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x12b6893cE26Ea6341919FE289212ef77e51688c8 Купить TAMA сейчас!

Токеномика и анализ цен Tamadoge (TAMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tamadoge (TAMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 468,31K $ 468,31K $ 468,31K Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 1,39B $ 1,39B $ 1,39B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 672,20K $ 672,20K $ 672,20K Исторический максимум: $ 0,1612 $ 0,1612 $ 0,1612 Исторический минимум: $ 0,000315838867276962 $ 0,000315838867276962 $ 0,000315838867276962 Текущая цена: $ 0,0003361 $ 0,0003361 $ 0,0003361 Узнайте больше о цене Tamadoge (TAMA)

Токеномика Tamadoge (TAMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tamadoge (TAMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAMA, изучите текущую цену TAMA!

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