Токеномика Tamadoge (TAMA)

Токеномика Tamadoge (TAMA)

Откройте для себя ключевую информацию о Tamadoge (TAMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Tamadoge (TAMA)

Tamadoge (ТАМА) — это жетон врат во вселенную Тамадога, где вы сможете минтить, разводить и сражаться вместе со своим собственным питомцем Тамадоге в метавселенной.

Официальный сайт:
https://tamadoge.io/
Whitepaper:
https://tamadoge.io/vendor/tamadoge/Tamadoge-whitepaper-ENG.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x12b6893cE26Ea6341919FE289212ef77e51688c8

Токеномика и анализ цен Tamadoge (TAMA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tamadoge (TAMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 468,31K
$ 468,31K$ 468,31K
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 1,39B
$ 1,39B$ 1,39B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 672,20K
$ 672,20K$ 672,20K
Исторический максимум:
$ 0,1612
$ 0,1612$ 0,1612
Исторический минимум:
$ 0,000315838867276962
$ 0,000315838867276962$ 0,000315838867276962
Текущая цена:
$ 0,0003361
$ 0,0003361$ 0,0003361

Токеномика Tamadoge (TAMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Tamadoge (TAMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TAMA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TAMA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAMA, изучите текущую цену TAMA!

Как купить TAMA

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История цены Tamadoge (TAMA)

Анализ истории цены TAMA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TAMA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.