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Технический анализ Overtake (TAKE) за сегодня

Технический анализ Overtake (TAKE) за сегодня

Страница анализа Overtake предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TAKE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Overtake ниже.

Изменение цены Overtake (TAKE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,05735--+49,58%+177,85%+94,40%
Узнайте больше о цене Overtake

Технические индикаторы Overtake

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Overtake на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 3
Покупка 6
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 3Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,05785
0,05784
R2
0,05784
0,05783
R1
0,05783
0,05783
PP
0,05782
0,05782
S1
0,05781
0,05781
S2
0,0578
0,05781
S3
0,05779
0,0578

Рыночные сигналы Overtake

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,50M
$5,40 M
$5,90 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,04M
3-дневные активные покупки
$0,87 M
3-дневные активные продажи
$0,84 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$3,89 M
7-дневные активные продажи
$3,88 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Overtake

Чистый притокЦена TAKEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,06
2026-08-09$0,00 M0,06
2026-08-08-$0,03 M0,06
2026-08-07$0,01 M0,07
2026-08-06$0,00 M0,07

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TAKE/USDT
$0,05735
$0,05735$0,05735
-1,23%
2.46M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TAKE в USD

Сумма

TAKE
TAKE
USD
USD

1 TAKE = 0,05735 USD

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