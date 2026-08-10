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Технический анализ Taiko (TAIKO) за сегодня

Технический анализ Taiko (TAIKO) за сегодня

Страница анализа Taiko предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TAIKO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Taiko ниже.

Изменение цены Taiko (TAIKO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0719--+3,45%-16,11%-39,94%
Узнайте больше о цене Taiko

Технические индикаторы Taiko

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Taiko на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 6
Покупка 9
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 2Покупка 6
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 5Нейтрально 4Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,07209
0,07208
R2
0,07208
0,07207
R1
0,07207
0,07207
PP
0,07206
0,07206
S1
0,07205
0,07205
S2
0,07204
0,07205
S3
0,07203
0,07204

Рыночные сигналы Taiko

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,94M
$5,76 M
$6,71 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,14 M
7-дневные активные продажи
$0,14 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Taiko

Чистый притокЦена TAIKOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,07
2026-08-09$0,04 M0,07
2026-08-08$0,01 M0,07
2026-08-07$0,01 M0,07
2026-08-06$0,02 M0,07

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TAIKO/USDT
$0,0719
$0,0719$0,0719
-0,27%
731.37K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TAIKO в USD

Сумма

TAIKO
TAIKO
USD
USD

1 TAIKO = 0,0719 USD

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