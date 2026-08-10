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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по TARS Protocol, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по TARS Protocol, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ TARS Protocol (TAI) за сегодня

Технический анализ TARS Protocol (TAI) за сегодня

Страница анализа TARS Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TAI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе TARS Protocol ниже.

Изменение цены TARS Protocol (TAI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,007118---9,25%-31,24%-62,68%
Узнайте больше о цене TARS Protocol

Поток капитала TARS Protocol

Чистый притокЦена TAIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,01
2026-08-09$0,00 M0,01
2026-08-08-$0,01 M0,01
2026-08-07-$0,01 M0,01
2026-08-06-$0,01 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о TARS Protocol

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TAI/USDT
$0,007175
$0,007175$0,007175
+0,04%
7.81M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TAI в USD

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1 TAI = 0,007118 USD

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