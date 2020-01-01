Технический анализ Tagger (TAG) за сегодня Страница анализа Tagger предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TAG, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Tagger ниже. Регистрация

Изменение цены Tagger (TAG) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,0011662 -- -2,68% +20,26% -15,50%

Технические индикаторы Tagger

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Tagger на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 15 Нейтрально 1 Покупка 10 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 6 Нейтрально 0 Покупка 8 Технические индикаторы : Активная продажа Продажа 9 Нейтрально 1 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,001176 0,001176 R2 0,001176 0,001175 R1 0,001175 0,001175 PP 0,001175 0,001175 S1 0,001174 0,001174 S2 0,001174 0,001174 S3 0,001173 0,001174

Рыночные сигналы Tagger Текущий чистый объем открытых ордеров -0,44M $4,69 M $5,13 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 3-дневные активные покупки $0,32 M 3-дневные активные продажи $0,33 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,90 M 7-дневные активные продажи $0,90 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Tagger Чистый приток Цена TAGUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Tagger (TAG) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Tagger в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч TAG / USDT $0,0011662 $0,0011662 $0,0011662 -1,42% 80.70M (USDT) Торговля TAG / USD1 $0,0011629 $0,0011629 $0,0011629 -2,02% 45.80M (USDT) Торговля