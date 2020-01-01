Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Tagger, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Tagger, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о TAG

Информация о цене TAG

Что такое TAG

Whitepaper TAG

Официальный сайт TAG

Токеномика TAG

Прогноз цен TAG

История TAG

Руководство по покупке TAG

Конвертер валют TAG в фиат

TAG на споте

Фьючерсы TAG USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Tagger (TAG) за сегодня

Технический анализ Tagger (TAG) за сегодня

Страница анализа Tagger предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TAG, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Tagger ниже.

Изменение цены Tagger (TAG)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0011662---2,68%+20,26%-15,50%
Узнайте больше о цене Tagger

Технические индикаторы Tagger

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Tagger на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 15
Нейтрально 1
Покупка 10
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 0Покупка 8
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 9Нейтрально 1Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,001176
0,001176
R2
0,001176
0,001175
R1
0,001175
0,001175
PP
0,001175
0,001175
S1
0,001174
0,001174
S2
0,001174
0,001174
S3
0,001173
0,001174

Рыночные сигналы Tagger

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,44M
$4,69 M
$5,13 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,32 M
3-дневные активные продажи
$0,33 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,90 M
7-дневные активные продажи
$0,90 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Tagger

Чистый притокЦена TAGUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Tagger

Торгуйте Tagger (TAG) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Tagger в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TAG/USDT
$0,0011662
$0,0011662$0,0011662
-1,42%
80.70M (USDT)
TAG/USD1
$0,0011629
$0,0011629$0,0011629
-2,02%
45.80M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TAG в USD

Сумма

TAG
TAG
USD
USD

1 TAG = 0,0011662 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.