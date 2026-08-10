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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по TAC, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по TAC, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ TAC (TAC) за сегодня

Технический анализ TAC (TAC) за сегодня

Страница анализа TAC предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TAC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе TAC ниже.

Изменение цены TAC (TAC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,003045---7,28%-10,97%-83,12%
Узнайте больше о цене TAC

Технические индикаторы TAC

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот TAC на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 19
Нейтрально 4
Покупка 3
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 5Нейтрально 4Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00306
0,00306
R2
0,00306
0,003059
R1
0,003059
0,003059
PP
0,003059
0,003059
S1
0,003058
0,003058
S2
0,003058
0,003058
S3
0,003057
0,003058

Рыночные сигналы TAC

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,23M
$3,52 M
$3,75 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,06 M
3-дневные активные продажи
$0,06 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,20 M
7-дневные активные продажи
$0,21 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала TAC

Чистый притокЦена TACUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,00
2026-08-09-$0,01 M0,00
2026-08-08-$0,03 M0,00
2026-08-07-$0,07 M0,00
2026-08-06-$0,08 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о TAC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TAC/USDT
$0,003053
$0,003053$0,003053
+0,19%
25.28M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TAC в USD

Сумма

TAC
TAC
USD
USD

1 TAC = 0,003045 USD

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