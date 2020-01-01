Токеномика The Animal Age (TAA) Откройте для себя ключевую информацию о The Animal Age (TAA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Animal Age (TAA) Animal Age – это метавселенная на тему животных, которая начинается с нашего сообщества из миллиона кошек, создает метавселенную на тему животных и предоставляет больше NFT. Наши NFT на тему животных будут сотрудничать со многими IP, брендами и организациями, занимающимися животными. Пользователи могут выращивать принятых животных, используя предметы, полученные за выполнение ежедневных задач и достижение целей. Взаимодействуя с животными, участвуя в соревнованиях и исследуя мир, пользователи могут зарабатывать токены TAA в качестве вознаграждения. Токены TAA можно использовать для покупки дополнительных предметов для выращивания животных или продажи на рынке. Официальный сайт: https://www.theanimalage.com/ Whitepaper: https://docs.theanimalage.com Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x0b93701E4BA416fB2365b2eb871A146f4D66792e Купить TAA сейчас!

Токеномика и анализ цен The Animal Age (TAA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Animal Age (TAA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,7 $ 1,7 $ 1,7 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0093 $ 0,0093 $ 0,0093 Узнайте больше о цене The Animal Age (TAA)

Токеномика The Animal Age (TAA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Animal Age (TAA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAA, изучите текущую цену TAA!

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