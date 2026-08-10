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Технический анализ Maple Finance (SYRUP) за сегодня

Технический анализ Maple Finance (SYRUP) за сегодня

Страница анализа Maple Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SYRUP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Maple Finance ниже.

Изменение цены Maple Finance (SYRUP)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,15285---0,70%-21,69%-36,99%
Узнайте больше о цене Maple Finance

Технические индикаторы Maple Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Maple Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 2
Нейтрально 7
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 3Покупка 9
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 4Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1527
0,1526
R2
0,1526
0,1526
R1
0,1526
0,1526
PP
0,1525
0,1525
S1
0,1525
0,1525
S2
0,1524
0,1525
S3
0,1524
0,1524

Рыночные сигналы Maple Finance

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,26M
$1,71 M
$1,96 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,54 M
3-дневные активные продажи
$0,55 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,11M
7-дневные активные покупки
$1,06 M
7-дневные активные продажи
$0,95 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Maple Finance

Чистый притокЦена SYRUPUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,02 M0,15
2026-08-09$0,13 M0,15
2026-08-08-$0,06 M0,15
2026-08-07$0,03 M0,15
2026-08-06-$0,15 M0,16

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SYRUP/USDT
$0,15285
$0,15285$0,15285
-0,76%
364.34K (USDT)
SYRUP/USDC
$0,1527
$0,1527$0,1527
-0,84%
378.82K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SYRUP в USD

Сумма

SYRUP
SYRUP
USD
USD

1 SYRUP = 0,15285 USD

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