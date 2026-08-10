Технический анализ Maple Finance (SYRUP) за сегодня Страница анализа Maple Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SYRUP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Maple Finance ниже. Регистрация

Изменение цены Maple Finance (SYRUP) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,15285 -- -0,70% -21,69% -36,99%

Технические индикаторы Maple Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Maple Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 7 Покупка 17 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 3 Покупка 9 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 4 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,1527 0,1526 R2 0,1526 0,1526 R1 0,1526 0,1526 PP 0,1525 0,1525 S1 0,1525 0,1525 S2 0,1524 0,1525 S3 0,1524 0,1524

Рыночные сигналы Maple Finance Текущий чистый объем открытых ордеров -0,26M $1,71 M $1,96 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 3-дневные активные покупки $0,54 M 3-дневные активные продажи $0,55 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,11M 7-дневные активные покупки $1,06 M 7-дневные активные продажи $0,95 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Maple Finance Чистый приток Цена SYRUPUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,02 M 0,15 2026-08-09 $0,13 M 0,15 2026-08-08 -$0,06 M 0,15 2026-08-07 $0,03 M 0,15 2026-08-06 -$0,15 M 0,16 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Maple Finance (SYRUP) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Maple Finance в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч SYRUP / USDT $0,15285 $0,15285 $0,15285 -0,76% 364.34K (USDT) Торговля SYRUP / USDC $0,1527 $0,1527 $0,1527 -0,84% 378.82K (USDT) Торговля