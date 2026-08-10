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Технический анализ Space and Time (SXT) за сегодня

Технический анализ Space and Time (SXT) за сегодня

Страница анализа Space and Time предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SXT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Space and Time ниже.

Изменение цены Space and Time (SXT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,007875--+13,52%+6,63%-47,61%
Узнайте больше о цене Space and Time

Технические индикаторы Space and Time

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Space and Time на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 17
Нейтрально 5
Покупка 4
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 1Покупка 1
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 5Нейтрально 4Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,007867
0,007866
R2
0,007866
0,007865
R1
0,007865
0,007865
PP
0,007864
0,007864
S1
0,007863
0,007863
S2
0,007862
0,007863
S3
0,007861
0,007862

Рыночные сигналы Space and Time

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,48M
$1,48 M
$1,01 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,23 M
3-дневные активные продажи
$0,23 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,05M
7-дневные активные покупки
$0,47 M
7-дневные активные продажи
$0,42 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Space and Time

Чистый притокЦена SXTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,09 M0,01
2026-08-09$0,07 M0,01
2026-08-08$0,08 M0,01
2026-08-07$0,04 M0,01
2026-08-06-$0,17 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Space and Time

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SXT/USDT
$0,007867
$0,007867$0,007867
+6,21%
8.87M (USDT)
SXT/USDC
$0,007864
$0,007864$0,007864
+6,15%
7.02M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SXT в USD

Сумма

SXT
SXT
USD
USD

1 SXT = 0,007875 USD

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