Технический анализ Space and Time (SXT) за сегодня Страница анализа Space and Time предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SXT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Space and Time ниже. Регистрация

Изменение цены Space and Time (SXT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,007875 -- +13,52% +6,63% -47,61%

Технические индикаторы Space and Time

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Space and Time на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная продажа Продажа 17 Нейтрально 5 Покупка 4 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 12 Нейтрально 1 Покупка 1 Технические индикаторы : Продажа Продажа 5 Нейтрально 4 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,007867 0,007866 R2 0,007866 0,007865 R1 0,007865 0,007865 PP 0,007864 0,007864 S1 0,007863 0,007863 S2 0,007862 0,007863 S3 0,007861 0,007862

Рыночные сигналы Space and Time Текущий чистый объем открытых ордеров 0,48M $1,48 M $1,01 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,23 M 3-дневные активные продажи $0,23 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,05M 7-дневные активные покупки $0,47 M 7-дневные активные продажи $0,42 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Space and Time Чистый приток Цена SXTUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,09 M 0,01 2026-08-09 $0,07 M 0,01 2026-08-08 $0,08 M 0,01 2026-08-07 $0,04 M 0,01 2026-08-06 -$0,17 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Space and Time (SXT) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Space and Time в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч SXT / USDT $0,007867 $0,007867 $0,007867 +6,21% 8.87M (USDT) Торговля SXT / USDC $0,007864 $0,007864 $0,007864 +6,15% 7.02M (USDT) Торговля