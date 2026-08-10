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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Swell Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Swell Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Swell Network (SWELL) за сегодня

Технический анализ Swell Network (SWELL) за сегодня

Страница анализа Swell Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SWELL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Swell Network ниже.

Изменение цены Swell Network (SWELL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0006233---1,71%-13,65%-53,14%
Узнайте больше о цене Swell Network

Поток капитала Swell Network

Чистый притокЦена SWELLUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,00
2026-08-09$0,04 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07-$0,01 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SWELL/USDT
$0,0006233
$0,0006233$0,0006233
-3,81%
82.82M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SWELL в USD

Сумма

SWELL
SWELL
USD
USD

1 SWELL = 0,0006233 USD

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