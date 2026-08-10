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Технический анализ swarms (SWARMS) за сегодня

Технический анализ swarms (SWARMS) за сегодня

Страница анализа swarms предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SWARMS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе swarms ниже.

Изменение цены swarms (SWARMS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,008146--+13,28%+28,06%-58,47%
Узнайте больше о цене swarms

Технические индикаторы Swarms

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Swarms на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 1
Покупка 14
Скользящие средние:НейтральноПродажа 8Нейтрально 0Покупка 6
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,008188
0,008184
R2
0,008184
0,00818
R1
0,008177
0,008177
PP
0,008173
0,008173
S1
0,008166
0,008169
S2
0,008162
0,008166
S3
0,008155
0,008162

Рыночные сигналы Swarms

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,69M
$5,25 M
$5,94 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,08 M
3-дневные активные продажи
$0,07 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,12 M
7-дневные активные продажи
$0,12 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Swarms

Чистый притокЦена SWARMSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,01
2026-08-09$0,00 M0,01
2026-08-08$0,00 M0,01
2026-08-07$0,00 M0,01
2026-08-06$0,00 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SWARMS/USDT
$0,008146
$0,008146$0,008146
+0,55%
9.46M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SWARMS в USD

Сумма

SWARMS
SWARMS
USD
USD

1 SWARMS = 0,008146 USD

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