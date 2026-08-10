Технический анализ swarms (SWARMS) за сегодня Страница анализа swarms предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SWARMS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе swarms ниже. Регистрация

Изменение цены swarms (SWARMS) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,008146 -- +13,28% +28,06% -58,47%

Технические индикаторы Swarms

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Swarms на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 11 Нейтрально 1 Покупка 14 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 8 Нейтрально 0 Покупка 6 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 1 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,008188 0,008184 R2 0,008184 0,00818 R1 0,008177 0,008177 PP 0,008173 0,008173 S1 0,008166 0,008169 S2 0,008162 0,008166 S3 0,008155 0,008162

Рыночные сигналы Swarms Текущий чистый объем открытых ордеров -0,69M $5,25 M $5,94 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,08 M 3-дневные активные продажи $0,07 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,12 M 7-дневные активные продажи $0,12 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Swarms Чистый приток Цена SWARMSUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 0,01 2026-08-09 $0,00 M 0,01 2026-08-08 $0,00 M 0,01 2026-08-07 $0,00 M 0,01 2026-08-06 $0,00 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте swarms (SWARMS) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы swarms в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч SWARMS / USDT $0,008146 $0,008146 $0,008146 +0,55% 9.46M (USDT) Торговля