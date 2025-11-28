Что такое SWAR

Токеномика и анализ цен SEA WARS (SWAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SEA WARS (SWAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1 002,01T $ 1 002,01T $ 1 002,01T Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Исторический максимум: $ 66 $ 66 $ 66 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0000000012 $ 0,0000000012 $ 0,0000000012 Узнайте больше о цене SEA WARS (SWAR) Купить SWAR сейчас!

Информация о SEA WARS (SWAR) Sea Wars – это многопользовательская стратегическая игра со сражениями, действие которой разворачивается в глубинах океана. Sea Wars – это многопользовательская стратегическая игра со сражениями, действие которой разворачивается в глубинах океана. Официальный сайт: https://seawarsonline.com/ Whitepaper: https://sea-wars.gitbook.io/documentation Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3a9f4a6d186a1933051b6f60311656dcab71390b

Токеномика SEA WARS (SWAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SEA WARS (SWAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWAR, изучите текущую цену SWAR!

Как купить SWAR Заинтересованы в добавлении SEA WARS (SWAR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SWAR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SWAR на MEXC прямо сейчас! История цены SEA WARS (SWAR) Анализ истории цены SWAR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SWAR прямо сейчас! Прогноз цены SWAR Хотите узнать, куда может двигаться SWAR? Наша страница прогноза цены SWAR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SWAR прямо сейчас!

