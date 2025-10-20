Текущая цена SEA WARS сегодня составляет 0.0000000008 USD. Следите за обновлениями цены SWAR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SWAR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена SEA WARS сегодня составляет 0.0000000008 USD. Следите за обновлениями цены SWAR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SWAR прямо сейчас на MEXC.

Логотип SEA WARS

SEA WARS Курс (SWAR)

Текущая цена 1 SWAR в USD:

$0,0000000008
$0,0000000008$0,0000000008
-38,46%1D
USD
График цены SEA WARS (SWAR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:54:53 (UTC+8)

Информация о ценах SEA WARS (SWAR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0000000008
$ 0,0000000008$ 0,0000000008
Мин 24Ч
$ 0,0000000013
$ 0,0000000013$ 0,0000000013
Макс 24Ч

$ 0,0000000008
$ 0,0000000008$ 0,0000000008

$ 0,0000000013
$ 0,0000000013$ 0,0000000013

--
----

--
----

0,00%

-38,46%

-42,86%

-42,86%

Текущая цена SEA WARS (SWAR) составляет $ 0,0000000008. За последние 24 часа SWAR торговался в диапазоне от $ 0,0000000008 до $ 0,0000000013, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SWAR за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, SWAR изменился на 0,00% за последний час, на -38,46% за 24 часа и на -42,86% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация SEA WARS (SWAR)

--
----

$ 543,41
$ 543,41$ 543,41

$ 1,60K
$ 1,60K$ 1,60K

--
----

2 005 000 000 000
2 005 000 000 000 2 005 000 000 000

ETH

Текущая рыночная капитализация SEA WARS составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 543,41. Циркулируещее обращение SWAR составляет --, а общее предложение – 2005000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,60K.

История цен SEA WARS (SWAR) в USD

Отслеживайте изменения цены SEA WARS за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0000000005-38,46%
30 дней$ -0,0009999992-100,00%
60 дней$ -0,0009999992-100,00%
90 дней$ -0,0009999992-100,00%
Изменение цены SEA WARS сегодня

Сегодня для SWAR зафиксировано изменение $ -0,0000000005 (-38,46%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены SEA WARS за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0009999992 (-100,00%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены SEA WARS за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SWAR изменился на $ -0,0009999992 (-100,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены SEA WARS за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,0009999992 (-100,00%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены SEA WARS (SWAR)?

Просмотеть страницу истории цен SEA WARS.

Что такое SEA WARS (SWAR)

Sea Wars – это многопользовательская стратегическая игра со сражениями, действие которой разворачивается в глубинах океана.

SEA WARS доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в SEA WARS. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга SWAR, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о SEA WARS в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки SEA WARS простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены SEA WARS (USD)

Сколько будет стоить SEA WARS (SWAR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SEA WARS (SWAR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SEA WARS.

Проверьте прогноз цены SEA WARS!

Токеномика SEA WARS (SWAR)

Понимание токеномики SEA WARS (SWAR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SWAR прямо сейчас!

Как купить SEA WARS (SWAR)

Ищете как купить SEA WARS? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести SEA WARS на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

SWAR на местную валюту

Источники SEA WARS

Для более глубокого понимания SEA WARS рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт SEA WARS
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SEA WARS

Сколько стоит SEA WARS (SWAR) на сегодня?
Актуальная цена SWAR в USD – 0,0000000008 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SWAR в USD?
Текущая цена SWAR в USD составляет $ 0,0000000008. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация SEA WARS?
Рыночная капитализация SWAR составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SWAR?
Циркулирующее предложение SWAR составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SWAR?
SWAR достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена SWAR за все время (ATL)?
SWAR достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов SWAR?
Объем торгов за последние 24 часа для SWAR составляет $ 543,41 USD.
Вырастет ли SWAR в цене в этом году?
SWAR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SWAR для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:54:53 (UTC+8)

Важные обновления индустрии SEA WARS (SWAR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

