Технический анализ Supra (SUPRA) за сегодня Страница анализа Supra предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SUPRA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Supra ниже. Регистрация

Изменение цены Supra (SUPRA) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,0001892 -- -6,25% -16,14% -50,08%

Технические индикаторы Supra

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Supra на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная продажа Продажа 20 Нейтрально 3 Покупка 3 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 12 Нейтрально 1 Покупка 1 Технические индикаторы : Продажа Продажа 8 Нейтрально 2 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,0001918 0,0001913 R2 0,0001913 0,000191 R1 0,0001911 0,0001909 PP 0,0001906 0,0001906 S1 0,0001904 0,0001903 S2 0,0001899 0,0001902 S3 0,0001897 0,0001899

Рыночные сигналы Supra Текущий чистый объем открытых ордеров -0,13M $0,36 M $0,49 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,02 M 3-дневные активные продажи $0,02 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,06 M 7-дневные активные продажи $0,05 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Supra Чистый приток Цена SUPRAUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 0,00 2026-08-09 $0,00 M 0,00 2026-08-08 $0,00 M 0,00 2026-08-07 $0,00 M 0,00 2026-08-06 $0,00 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Supra (SUPRA) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Supra в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч SUPRA / USDT $0,0001892 $0,0001892 $0,0001892 -2,92% 355.92M (USDT) Торговля SUPRA / USDC $0,0001893 $0,0001893 $0,0001893 -2,82% 301.41M (USDT) Торговля