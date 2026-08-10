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Технический анализ Supra (SUPRA) за сегодня

Технический анализ Supra (SUPRA) за сегодня

Страница анализа Supra предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SUPRA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Supra ниже.

Изменение цены Supra (SUPRA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0001892---6,25%-16,14%-50,08%
Узнайте больше о цене Supra

Технические индикаторы Supra

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Supra на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 20
Нейтрально 3
Покупка 3
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 1Покупка 1
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 2Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0001918
0,0001913
R2
0,0001913
0,000191
R1
0,0001911
0,0001909
PP
0,0001906
0,0001906
S1
0,0001904
0,0001903
S2
0,0001899
0,0001902
S3
0,0001897
0,0001899

Рыночные сигналы Supra

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,13M
$0,36 M
$0,49 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,06 M
7-дневные активные продажи
$0,05 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Supra

Чистый притокЦена SUPRAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09$0,00 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SUPRA/USDT
$0,0001892
$0,0001892$0,0001892
-2,92%
355.92M (USDT)
SUPRA/USDC
$0,0001893
$0,0001893$0,0001893
-2,82%
301.41M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SUPRA в USD

Сумма

SUPRA
SUPRA
USD
USD

1 SUPRA = 0,0001892 USD

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