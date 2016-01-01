Токеномика Superseed (SUPR) Откройте для себя ключевую информацию о Superseed (SUPR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Superseed (SUPR) Superseed – это первый блокчейн, предназначенный для автоматического погашения долгов. Работающий на базе собственного протокола CDP, он возвращает заемщикам 100% платы за пользование сетью и протоколом за счет самоокупаемости займов. Официальный сайт: https://www.superseed.xyz/ Whitepaper: https://docs.superseed.xyz/ Обозреватель блоков: https://explorer.superseed.xyz/token/0x6EA1fFcbD7F5D210dB07D9E773862B0512fA219B / https://etherscan.io/address/0x17906b1cd88aa8efaefc5e82891b52a22219bd45 Купить SUPR сейчас!

Токеномика и анализ цен Superseed (SUPR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Superseed (SUPR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,002888 $ 0,002888 $ 0,002888 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,002113 $ 0,002113 $ 0,002113 Узнайте больше о цене Superseed (SUPR)

Токеномика Superseed (SUPR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Superseed (SUPR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUPR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUPR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUPR, изучите текущую цену SUPR!

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