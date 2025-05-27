Что такое SuperFriend (SUPFRIEND)

SuperFriend – это криптовалюта, ориентированная на разработчиков, которая объединяет токеномику с визуализацией на основе ИИ. Она позволяет пользователям взаимодействовать с кодовыми базами в разговорной и интуитивной форме, облегчая изучение, понимание и управление программными проектами. Вне зависимости от того, работаете ли вы с новым репозиторием или поддерживаете старый код, SuperFriend упрощает понимание и повышает производительность.

SuperFriend доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в SuperFriend. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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SuperFriend Прогноз Цены

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SUPFRIEND на местную валюту

1 SUPFRIEND к VND ₫ 25.0102314 1 SUPFRIEND к AUD A$ 0.00151187 1 SUPFRIEND к GBP ￡ 0.000712042 1 SUPFRIEND к EUR € 0.000858352 1 SUPFRIEND к USD $ 0.0009754 1 SUPFRIEND к MYR RM 0.004125942 1 SUPFRIEND к TRY ₺ 0.037982076 1 SUPFRIEND к JPY ¥ 0.140243012 1 SUPFRIEND к RUB ₽ 0.078149048 1 SUPFRIEND к INR ₹ 0.083338176 1 SUPFRIEND к IDR Rp 15.990161376 1 SUPFRIEND к PHP ₱ 0.05418347 1 SUPFRIEND к EGP ￡E. 0.048594428 1 SUPFRIEND к BRL R$ 0.005530518 1 SUPFRIEND к CAD C$ 0.001336298 1 SUPFRIEND к BDT ৳ 0.118832982 1 SUPFRIEND к NGN ₦ 1.543346158 1 SUPFRIEND к UAH ₴ 0.040557132 1 SUPFRIEND к VES Bs 0.0916876 1 SUPFRIEND к PKR Rs 0.274682394 1 SUPFRIEND к KZT ₸ 0.496634664 1 SUPFRIEND к THB ฿ 0.03194435 1 SUPFRIEND к TWD NT$ 0.029271754 1 SUPFRIEND к AED د.إ 0.003579718 1 SUPFRIEND к CHF Fr 0.000799828 1 SUPFRIEND к HKD HK$ 0.007637382 1 SUPFRIEND к MAD .د.م 0.008944418 1 SUPFRIEND к MXN $ 0.018795958

Источники SuperFriend

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