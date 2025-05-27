Что такое RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN)

Платформа нового поколения для инвестиций в токенизированные реальные активы – начиная всего от 100$. Основана на Ethereum и SUI, она соединяет возможности RWA с децентрализованной инфраструктурой, устраняя посредников и повышая эффективность.

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RWA DePIN Protocol Прогноз Цены

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История цен RWA DePIN Protocol

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SUIRWAPIN на местную валюту

1 SUIRWAPIN к USD $ 0,001346

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