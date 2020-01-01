Токеномика SuiRWA (SUIRWA) Откройте для себя ключевую информацию о SuiRWA (SUIRWA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SuiRWA (SUIRWA) Sui RWA соединяет ИИ-агентов с индустрией стоимостью 7,6 млрд долларов США, обеспечивая реальную эффективность. Официальный сайт: https://suirwa.ai Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/55bfLJQeYwPdUui7W34G4Ka4BM6Pg3DxZNPZfeJJj3hz Купить SUIRWA сейчас!

Токеномика и анализ цен SuiRWA (SUIRWA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SuiRWA (SUIRWA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 Исторический минимум: $ 0,000303371301708359 $ 0,000303371301708359 $ 0,000303371301708359 Текущая цена: $ 0,0002604 $ 0,0002604 $ 0,0002604 Узнайте больше о цене SuiRWA (SUIRWA)

Токеномика SuiRWA (SUIRWA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SuiRWA (SUIRWA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUIRWA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUIRWA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUIRWA, изучите текущую цену SUIRWA!

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