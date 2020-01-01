Токеномика aiSUI (SUIAGENT) Откройте для себя ключевую информацию о aiSUI (SUIAGENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о aiSUI (SUIAGENT) aiSUI – это инновационный набор ИИ-приложений (dApp), разработанный на блокчейне Sui и предназначенный для того, чтобы каждый мог создавать, запускать и монетизировать интеллектуальных агентов. Объединяя передовые ИИ-инструменты с блокчейн-инфраструктурой, aiSUI снижает барьер входа для разработчиков и бизнеса в экономику искусственного интеллекта. Пользователи могут создавать собственных ИИ-агентов с помощью мощной платформы без кода или с минимальным кодом, мгновенно токенизировать их и задействовать для выполнения полезных задач как ончейн, так и оффчейн. Основанная на токене $SUIAGENT, aiSUI предоставляет предприятиям, разработчикам и сообществам возможность беспрепятственной монетизации и интеграции ИИ. Официальный сайт: https://www.aisui.org Whitepaper: https://aisui.gitbook.io/aisui-whitepaper Обозреватель блоков: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xd31630377c445d5e3e4812310452e8a09eef4c1f5616fb12d2912b9173c622ef::suiagent::SUIAGENT Купить SUIAGENT сейчас!

Токеномика и анализ цен aiSUI (SUIAGENT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене aiSUI (SUIAGENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,30B $ 1,30B $ 1,30B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 308,10K $ 308,10K $ 308,10K Исторический максимум: $ 0,005919 $ 0,005919 $ 0,005919 Исторический минимум: $ 0,000198470245527147 $ 0,000198470245527147 $ 0,000198470245527147 Текущая цена: $ 0,000237 $ 0,000237 $ 0,000237 Узнайте больше о цене aiSUI (SUIAGENT)

Токеномика aiSUI (SUIAGENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики aiSUI (SUIAGENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUIAGENT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUIAGENT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUIAGENT, изучите текущую цену SUIAGENT!

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