Токеномика aiSUI (SUIAGENT)

Токеномика aiSUI (SUIAGENT)

Откройте для себя ключевую информацию о aiSUI (SUIAGENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о aiSUI (SUIAGENT)

aiSUI – это инновационный набор ИИ-приложений (dApp), разработанный на блокчейне Sui и предназначенный для того, чтобы каждый мог создавать, запускать и монетизировать интеллектуальных агентов. Объединяя передовые ИИ-инструменты с блокчейн-инфраструктурой, aiSUI снижает барьер входа для разработчиков и бизнеса в экономику искусственного интеллекта. Пользователи могут создавать собственных ИИ-агентов с помощью мощной платформы без кода или с минимальным кодом, мгновенно токенизировать их и задействовать для выполнения полезных задач как ончейн, так и оффчейн. Основанная на токене $SUIAGENT, aiSUI предоставляет предприятиям, разработчикам и сообществам возможность беспрепятственной монетизации и интеграции ИИ.

Официальный сайт:
https://www.aisui.org
Whitepaper:
https://aisui.gitbook.io/aisui-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xd31630377c445d5e3e4812310452e8a09eef4c1f5616fb12d2912b9173c622ef::suiagent::SUIAGENT

Токеномика и анализ цен aiSUI (SUIAGENT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене aiSUI (SUIAGENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,30B
$ 1,30B$ 1,30B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 308,10K
$ 308,10K$ 308,10K
Исторический максимум:
$ 0,005919
$ 0,005919$ 0,005919
Исторический минимум:
$ 0,000198470245527147
$ 0,000198470245527147$ 0,000198470245527147
Текущая цена:
$ 0,000237
$ 0,000237$ 0,000237

Токеномика aiSUI (SUIAGENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики aiSUI (SUIAGENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SUIAGENT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SUIAGENT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUIAGENT, изучите текущую цену SUIAGENT!

Как купить SUIAGENT

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История цены aiSUI (SUIAGENT)

Анализ истории цены SUIAGENT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.