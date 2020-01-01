Токеномика Stride (STRD) Откройте для себя ключевую информацию о Stride (STRD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stride (STRD) Stride - ведущий поставщик ликвидного стейкинга в экосистемах Cosmos и Modular. Официальный сайт: https://www.stride.zone/ Whitepaper: https://docs.stride.zone/docs Обозреватель блоков: https://www.mintscan.io/stride Купить STRD сейчас!

Токеномика и анализ цен Stride (STRD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stride (STRD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,50M $ 24,50M $ 24,50M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 87,83M $ 87,83M $ 87,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,90M $ 27,90M $ 27,90M Исторический максимум: $ 2,431 $ 2,431 $ 2,431 Исторический минимум: $ 0,009846763005748575 $ 0,009846763005748575 $ 0,009846763005748575 Текущая цена: $ 0,279 $ 0,279 $ 0,279 Узнайте больше о цене Stride (STRD)

Токеномика Stride (STRD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stride (STRD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STRD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STRD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STRD, изучите текущую цену STRD!

Как купить STRD Заинтересованы в добавлении Stride (STRD) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки STRD, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить STRD на MEXC прямо сейчас!

История цены Stride (STRD) Анализ истории цены STRD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены STRD прямо сейчас!

Прогноз цены STRD Хотите узнать, куда может двигаться STRD? Наша страница прогноза цены STRD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена STRD прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!