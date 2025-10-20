Текущая цена Stray Dog сегодня составляет 0.001723 USD. Следите за обновлениями цены STRAYDOG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STRAYDOG прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Stray Dog сегодня составляет 0.001723 USD. Следите за обновлениями цены STRAYDOG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STRAYDOG прямо сейчас на MEXC.

Логотип Stray Dog

Stray Dog Курс (STRAYDOG)

Текущая цена 1 STRAYDOG в USD:

$0,001725
$0,001725
-2,87%1D
USD
График цены Stray Dog (STRAYDOG) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:12:03 (UTC+8)

Информация о ценах Stray Dog (STRAYDOG) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,001716
$ 0,001716
Мин 24Ч
$ 0,001781
$ 0,001781
Макс 24Ч

$ 0,001716
$ 0,001716

$ 0,001781
$ 0,001781

--
--

--
--

-2,93%

-2,87%

-28,27%

-28,27%

Текущая цена Stray Dog (STRAYDOG) составляет $ 0,001723. За последние 24 часа STRAYDOG торговался в диапазоне от $ 0,001716 до $ 0,001781, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена STRAYDOG за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, STRAYDOG изменился на -2,93% за последний час, на -2,87% за 24 часа и на -28,27% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Stray Dog (STRAYDOG)

--
--

$ 52,81K
$ 52,81K

$ 0,00
$ 0,00

--
--

--
--

ETH

Текущая рыночная капитализация Stray Dog составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 52,81K. Циркулируещее обращение STRAYDOG составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен Stray Dog (STRAYDOG) в USD

Отслеживайте изменения цены Stray Dog за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00005097-2,87%
30 дней$ -0,001777-50,78%
60 дней$ -0,001777-50,78%
90 дней$ -0,001777-50,78%
Изменение цены Stray Dog сегодня

Сегодня для STRAYDOG зафиксировано изменение $ -0,00005097 (-2,87%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Stray Dog за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,001777 (-50,78%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Stray Dog за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то STRAYDOG изменился на $ -0,001777 (-50,78%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Stray Dog за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,001777 (-50,78%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Stray Dog (STRAYDOG)?

Просмотеть страницу истории цен Stray Dog.

Что такое Stray Dog (STRAYDOG)

Блуждающий, но никогда не потерянный.

Stray Dog доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Stray Dog. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга STRAYDOG, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Stray Dog в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Stray Dog простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Stray Dog (USD)

Сколько будет стоить Stray Dog (STRAYDOG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Stray Dog (STRAYDOG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Stray Dog.

Проверьте прогноз цены Stray Dog!

Токеномика Stray Dog (STRAYDOG)

Понимание токеномики Stray Dog (STRAYDOG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STRAYDOG прямо сейчас!

Как купить Stray Dog (STRAYDOG)

Ищете как купить Stray Dog? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Stray Dog на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

STRAYDOG на местную валюту

1 Stray Dog (STRAYDOG) в VND
45,340745
1 Stray Dog (STRAYDOG) в AUD
A$0,00263619
1 Stray Dog (STRAYDOG) в GBP
0,00129225
1 Stray Dog (STRAYDOG) в EUR
0,00148178
1 Stray Dog (STRAYDOG) в USD
$0,001723
1 Stray Dog (STRAYDOG) в MYR
RM0,00727106
1 Stray Dog (STRAYDOG) в TRY
0,07233154
1 Stray Dog (STRAYDOG) в JPY
¥0,261896
1 Stray Dog (STRAYDOG) в ARS
ARS$2,32522296
1 Stray Dog (STRAYDOG) в RUB
0,14028666
1 Stray Dog (STRAYDOG) в INR
0,15126217
1 Stray Dog (STRAYDOG) в IDR
Rp28,71665518
1 Stray Dog (STRAYDOG) в PHP
0,10093334
1 Stray Dog (STRAYDOG) в EGP
￡E.0,08189419
1 Stray Dog (STRAYDOG) в BRL
R$0,00926974
1 Stray Dog (STRAYDOG) в CAD
C$0,00239497
1 Stray Dog (STRAYDOG) в BDT
0,21034384
1 Stray Dog (STRAYDOG) в NGN
2,51899154
1 Stray Dog (STRAYDOG) в COP
$6,73046875
1 Stray Dog (STRAYDOG) в ZAR
R.0,0298079
1 Stray Dog (STRAYDOG) в UAH
0,0721937
1 Stray Dog (STRAYDOG) в TZS
T.Sh.4,27541774
1 Stray Dog (STRAYDOG) в VES
Bs0,36183
1 Stray Dog (STRAYDOG) в CLP
$1,629958
1 Stray Dog (STRAYDOG) в PKR
Rs0,48767792
1 Stray Dog (STRAYDOG) в KZT
0,92733583
1 Stray Dog (STRAYDOG) в THB
฿0,05639379
1 Stray Dog (STRAYDOG) в TWD
NT$0,05301671
1 Stray Dog (STRAYDOG) в AED
د.إ0,00632341
1 Stray Dog (STRAYDOG) в CHF
Fr0,00136117
1 Stray Dog (STRAYDOG) в HKD
HK$0,01338771
1 Stray Dog (STRAYDOG) в AMD
֏0,65913365
1 Stray Dog (STRAYDOG) в MAD
.د.م0,01595498
1 Stray Dog (STRAYDOG) в MXN
$0,0317032
1 Stray Dog (STRAYDOG) в SAR
ريال0,00646125
1 Stray Dog (STRAYDOG) в ETB
Br0,26089666
1 Stray Dog (STRAYDOG) в KES
KSh0,22250822
1 Stray Dog (STRAYDOG) в JOD
د.أ0,001221607
1 Stray Dog (STRAYDOG) в PLN
0,00627172
1 Stray Dog (STRAYDOG) в RON
лв0,00752951
1 Stray Dog (STRAYDOG) в SEK
kr0,01616174
1 Stray Dog (STRAYDOG) в BGN
лв0,00289464
1 Stray Dog (STRAYDOG) в HUF
Ft0,57837664
1 Stray Dog (STRAYDOG) в CZK
0,03607962
1 Stray Dog (STRAYDOG) в KWD
د.ك0,000527238
1 Stray Dog (STRAYDOG) в ILS
0,00566867
1 Stray Dog (STRAYDOG) в BOB
Bs0,01190593
1 Stray Dog (STRAYDOG) в AZN
0,0029291
1 Stray Dog (STRAYDOG) в TJS
SM0,01595498
1 Stray Dog (STRAYDOG) в GEL
0,0046521
1 Stray Dog (STRAYDOG) в AOA
Kz1,57063511
1 Stray Dog (STRAYDOG) в BHD
.د.ب0,000647848
1 Stray Dog (STRAYDOG) в BMD
$0,001723
1 Stray Dog (STRAYDOG) в DKK
kr0,01107889
1 Stray Dog (STRAYDOG) в HNL
L0,04524598
1 Stray Dog (STRAYDOG) в MUR
0,07843096
1 Stray Dog (STRAYDOG) в NAD
$0,02991128
1 Stray Dog (STRAYDOG) в NOK
kr0,01719554
1 Stray Dog (STRAYDOG) в NZD
$0,00298079
1 Stray Dog (STRAYDOG) в PAB
B/.0,001723
1 Stray Dog (STRAYDOG) в PGK
K0,0072366
1 Stray Dog (STRAYDOG) в QAR
ر.ق0,00627172
1 Stray Dog (STRAYDOG) в RSD
дин.0,17390239
1 Stray Dog (STRAYDOG) в UZS
soʻm20,75903137
1 Stray Dog (STRAYDOG) в ALL
L0,14368097
1 Stray Dog (STRAYDOG) в ANG
ƒ0,00308417
1 Stray Dog (STRAYDOG) в AWG
ƒ0,0031014
1 Stray Dog (STRAYDOG) в BBD
$0,003446
1 Stray Dog (STRAYDOG) в BAM
KM0,00289464
1 Stray Dog (STRAYDOG) в BIF
Fr5,081127
1 Stray Dog (STRAYDOG) в BND
$0,0022399
1 Stray Dog (STRAYDOG) в BSD
$0,001723
1 Stray Dog (STRAYDOG) в JMD
$0,27650704
1 Stray Dog (STRAYDOG) в KHR
6,94756675
1 Stray Dog (STRAYDOG) в KMF
Fr0,730552
1 Stray Dog (STRAYDOG) в LAK
37,45652099
1 Stray Dog (STRAYDOG) в LKR
රු0,52291327
1 Stray Dog (STRAYDOG) в MDL
L0,02923931
1 Stray Dog (STRAYDOG) в MGA
Ar7,7264489
1 Stray Dog (STRAYDOG) в MOP
P0,013784
1 Stray Dog (STRAYDOG) в MVR
0,0263619
1 Stray Dog (STRAYDOG) в MWK
MK2,9861313
1 Stray Dog (STRAYDOG) в MZN
MT0,1100997
1 Stray Dog (STRAYDOG) в NPR
रु0,24215042
1 Stray Dog (STRAYDOG) в PYG
12,219516
1 Stray Dog (STRAYDOG) в RWF
Fr2,500073
1 Stray Dog (STRAYDOG) в SBD
$0,01418029
1 Stray Dog (STRAYDOG) в SCR
0,02355341
1 Stray Dog (STRAYDOG) в SRD
$0,06838587
1 Stray Dog (STRAYDOG) в SVC
$0,01507625
1 Stray Dog (STRAYDOG) в SZL
L0,02991128
1 Stray Dog (STRAYDOG) в TMT
m0,00604773
1 Stray Dog (STRAYDOG) в TND
د.ت0,005062174
1 Stray Dog (STRAYDOG) в TTD
$0,01168194
1 Stray Dog (STRAYDOG) в UGX
Sh6,002932
1 Stray Dog (STRAYDOG) в XAF
Fr0,971772
1 Stray Dog (STRAYDOG) в XCD
$0,0046521
1 Stray Dog (STRAYDOG) в XOF
Fr0,971772
1 Stray Dog (STRAYDOG) в XPF
Fr0,175746
1 Stray Dog (STRAYDOG) в BWP
P0,0230882
1 Stray Dog (STRAYDOG) в BZD
$0,00346323
1 Stray Dog (STRAYDOG) в CVE
$0,16396068
1 Stray Dog (STRAYDOG) в DJF
Fr0,306694
1 Stray Dog (STRAYDOG) в DOP
$0,10932435
1 Stray Dog (STRAYDOG) в DZD
د.ج0,22474812
1 Stray Dog (STRAYDOG) в FJD
$0,0039629
1 Stray Dog (STRAYDOG) в GNF
Fr14,981485
1 Stray Dog (STRAYDOG) в GTQ
Q0,01319818
1 Stray Dog (STRAYDOG) в GYD
$0,3604516
1 Stray Dog (STRAYDOG) в ISK
kr0,210206

Источники Stray Dog

Для более глубокого понимания Stray Dog рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Stray Dog

Сколько стоит Stray Dog (STRAYDOG) на сегодня?
Актуальная цена STRAYDOG в USD – 0,001723 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена STRAYDOG в USD?
Текущая цена STRAYDOG в USD составляет $ 0,001723. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Stray Dog?
Рыночная капитализация STRAYDOG составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение STRAYDOG?
Циркулирующее предложение STRAYDOG составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) STRAYDOG?
STRAYDOG достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена STRAYDOG за все время (ATL)?
STRAYDOG достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов STRAYDOG?
Объем торгов за последние 24 часа для STRAYDOG составляет $ 52,81K USD.
Вырастет ли STRAYDOG в цене в этом году?
STRAYDOG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STRAYDOG для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:12:03 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор STRAYDOG в USD

Сумма

STRAYDOG
STRAYDOG
USD
USD

1 STRAYDOG = 0,001723 USD

Торговля STRAYDOG

STRAYDOG/USDT
$0,001725
$0,001725
-2,76%

