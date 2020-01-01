Токеномика STONKS (STONKSTOKEN)

Токеномика STONKS (STONKSTOKEN)

Откройте для себя ключевую информацию о STONKS (STONKSTOKEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о STONKS (STONKSTOKEN)

STONKS - это мемкоин, вдохновленный культовым мемом, и это больше, чем просто токен - это проект, управляемый сообществом, где вы можете процветать, оставаясь дегеном и всегда веселясь. Наш токен призван привнести дух популярного мема STONKS в криптовалютный мир, создавая возможности для каждого стать частью следующей большой революции мемов! Нас поддерживают ключевые игроки криптоиндустрии, у нас опытная и целеустремленная команда. Помните - STONKS всегда растут!

Официальный сайт:
https://www.stonkseth.com
Whitepaper:
https://stonkseth.com/wp-content/uploads/STONKS-Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7d4a23832fad83258b32ce4fd3109ceef4332af4

Токеномика и анализ цен STONKS (STONKSTOKEN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене STONKS (STONKSTOKEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 420,69B
$ 420,69B$ 420,69B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,00M
$ 5,00M$ 5,00M
Исторический максимум:
$ 0,00015
$ 0,00015$ 0,00015
Исторический минимум:
$ 0,000001052948282471
$ 0,000001052948282471$ 0,000001052948282471
Текущая цена:
$ 0,000011877
$ 0,000011877$ 0,000011877

Токеномика STONKS (STONKSTOKEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики STONKS (STONKSTOKEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов STONKSTOKEN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов STONKSTOKEN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STONKSTOKEN, изучите текущую цену STONKSTOKEN!

Как купить STONKSTOKEN

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История цены STONKS (STONKSTOKEN)

Анализ истории цены STONKSTOKEN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены STONKSTOKEN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.