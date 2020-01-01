Токеномика STONKS (STONKSTOKEN) Откройте для себя ключевую информацию о STONKS (STONKSTOKEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о STONKS (STONKSTOKEN) STONKS - это мемкоин, вдохновленный культовым мемом, и это больше, чем просто токен - это проект, управляемый сообществом, где вы можете процветать, оставаясь дегеном и всегда веселясь. Наш токен призван привнести дух популярного мема STONKS в криптовалютный мир, создавая возможности для каждого стать частью следующей большой революции мемов! Нас поддерживают ключевые игроки криптоиндустрии, у нас опытная и целеустремленная команда. Помните - STONKS всегда растут! Официальный сайт: https://www.stonkseth.com Whitepaper: https://stonkseth.com/wp-content/uploads/STONKS-Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7d4a23832fad83258b32ce4fd3109ceef4332af4 Купить STONKSTOKEN сейчас!

Токеномика и анализ цен STONKS (STONKSTOKEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене STONKS (STONKSTOKEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,00M $ 5,00M $ 5,00M Исторический максимум: $ 0,00015 $ 0,00015 $ 0,00015 Исторический минимум: $ 0,000001052948282471 $ 0,000001052948282471 $ 0,000001052948282471 Текущая цена: $ 0,000011877 $ 0,000011877 $ 0,000011877 Узнайте больше о цене STONKS (STONKSTOKEN)

Токеномика STONKS (STONKSTOKEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики STONKS (STONKSTOKEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STONKSTOKEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STONKSTOKEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STONKSTOKEN, изучите текущую цену STONKSTOKEN!

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