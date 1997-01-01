Подробнее о STONKBROKER
Информация о цене STONKBROKER
Что такое STONKBROKER
Официальный сайт STONKBROKER
Токеномика STONKBROKER
Прогноз цен STONKBROKER
История STONKBROKER
Руководство по покупке STONKBROKER
Конвертер валют STONKBROKER в фиат
STONKBROKER на споте
Фьючерсы STONKBROKER USDT-M
Премаркет
Заработок
Airdrop+
Новости
Блог
Обучение
Технический анализ StonkBroker (STONKBROKER) за сегодня
Изменение цены StonkBroker (STONKBROKER)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,032156
|--
|+108,66%
|+6 331,20%
|+6 331,20%
Технические индикаторы StonkBroker
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот StonkBroker на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная покупка
|Продажа 2
|Нейтрально 0
|Покупка 12
|Технические индикаторы:
|Нейтрально
|Продажа 6
|Нейтрально 1
|Покупка 5
Рыночные сигналы StonkBroker
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала StonkBroker
|История
|Чистый приток
|Цена
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Узнайте больше о StonkBroker
Торгуйте StonkBroker (STONKBROKER) рынками на MEXC
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы StonkBroker в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Отказ от ответственности
Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.