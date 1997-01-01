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Технический анализ StonkBroker (STONKBROKER) за сегодня

Технический анализ StonkBroker (STONKBROKER) за сегодня

Страница анализа StonkBroker предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике STONKBROKER, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе StonkBroker ниже.

Изменение цены StonkBroker (STONKBROKER)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,032156--+108,66%+6 331,20%+6 331,20%
Узнайте больше о цене StonkBroker

Технические индикаторы StonkBroker

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот StonkBroker на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 1
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 0Покупка 12
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 6Нейтрально 1Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,032497
0,032494
R2
0,032494
0,032492
R1
0,032491
0,03249
PP
0,032488
0,032488
S1
0,032485
0,032486
S2
0,032482
0,032484
S3
0,032479
0,032482

Рыночные сигналы StonkBroker

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,00M
$0,03 M
$0,03 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,09 M
3-дневные активные продажи
$0,09 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,17 M
7-дневные активные продажи
$0,17 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала StonkBroker

Чистый притокЦена STONKBROKERUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
STONKBROKER/USD1
$0,031533
$0,031533$0,031533
+9,59%
1.84M (USDT)
STONKBROKER/USDT
$0,032153
$0,032153$0,032153
+10,18%
2.87M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор STONKBROKER в USD

Сумма

STONKBROKER
STONKBROKER
USD
USD

1 STONKBROKER = 0,032155 USD

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