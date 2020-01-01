Токеномика Stoopid Cats (STOCAT) Откройте для себя ключевую информацию о Stoopid Cats (STOCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stoopid Cats (STOCAT) Stoopid Cats – это IP-проект нового поколения, объединяющий Web2 и Web3 с помощью игр, NFT и смелого социального посыла. Построенный вокруг глобального девиза «Don’t be stupid. Be Stoopid.» (Не будь глупым. Будь Stoopid.), мы призываем людей замедлиться, больше смеяться и наслаждаться мелочами жизни, превращая это мышление в полномасштабное движение в цифровом и реальном мире. Официальный сайт: https://stoopidcats.com/ Whitepaper: https://stoopidcats.gitbook.io/stoopid-cats-whitepaper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/9Da97ub4u2jEoDH6htMqkPdifah4odmQreJcfZza2mHJ Купить STOCAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Stoopid Cats (STOCAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stoopid Cats (STOCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0024 $ 0,0024 $ 0,0024 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000719 $ 0,000719 $ 0,000719 Узнайте больше о цене Stoopid Cats (STOCAT)

Токеномика Stoopid Cats (STOCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stoopid Cats (STOCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STOCAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STOCAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STOCAT, изучите текущую цену STOCAT!

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