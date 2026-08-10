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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Stakestone, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Stakestone, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Stakestone (STO) за сегодня

Технический анализ Stakestone (STO) за сегодня

Страница анализа Stakestone предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике STO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Stakestone ниже.

Изменение цены Stakestone (STO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,04169--+13,68%-7,48%-51,58%
Узнайте больше о цене Stakestone

Технические индикаторы Stakestone

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Stakestone на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 2
Нейтрально 7
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 2Покупка 12
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 5Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0417
0,04169
R2
0,04169
0,04167
R1
0,04167
0,04167
PP
0,04166
0,04166
S1
0,04164
0,04164
S2
0,04163
0,04164
S3
0,04161
0,04163

Рыночные сигналы Stakestone

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,77M
$4,15 M
$4,91 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$0,26 M
3-дневные активные продажи
$0,28 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$1,55 M
7-дневные активные продажи
$1,54 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Stakestone

Чистый притокЦена STOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,07 M0,04
2026-08-09$0,03 M0,04
2026-08-08-$0,08 M0,04
2026-08-07-$0,08 M0,04
2026-08-06-$0,05 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
STO/USDT
$0,04169
$0,04169$0,04169
+2,55%
2.25M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

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STO
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1 STO = 0,04169 USD

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