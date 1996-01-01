Токеномика Stonks (STNK) Откройте для себя ключевую информацию о Stonks (STNK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stonks (STNK) Stonks – это мемкоин в сети Solana. Официальный сайт: https://www.stonkscoin.org/ Whitepaper: https://www.stonkscoin.org/pdf/StonksWitepapor.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/43VWkd99HjqkhFTZbWBpMpRhjG469nWa7x7uEsgSH7We Купить STNK сейчас!

Токеномика и анализ цен Stonks (STNK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stonks (STNK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,41M $ 8,41M $ 8,41M Общее предложение: $ 581,92K $ 581,92K $ 581,92K Оборотное предложение: $ 579,85K $ 579,85K $ 579,85K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,44M $ 8,44M $ 8,44M Исторический максимум: $ 409,06 $ 409,06 $ 409,06 Исторический минимум: $ 10,367341426068343 $ 10,367341426068343 $ 10,367341426068343 Текущая цена: $ 14,51 $ 14,51 $ 14,51 Узнайте больше о цене Stonks (STNK)

Токеномика Stonks (STNK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stonks (STNK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STNK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STNK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STNK, изучите текущую цену STNK!

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