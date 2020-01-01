Токеномика Standard (STND) Откройте для себя ключевую информацию о Standard (STND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Standard (STND) Standard Protocol - это первый протокол стэйблкоина (CRS) для синтетических активов, который будет работать в экосистеме Polkadot. Он получил грант фонда #DefiForAll от компании Polygon, а также является первым и единственным проектом из Кореи, получившим грант фонда Polkadot Web3, и гордится своим подходом к развитию глобального сообщества. Официальный сайт: https://standardweb3.com Whitepaper: https://github.com/standardweb3/Whitepaper/blob/main/whitepaper_en.md Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x9040e237C3bF18347bb00957Dc22167D0f2b999d Купить STND сейчас!

Токеномика и анализ цен Standard (STND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Standard (STND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 230,54K $ 230,54K $ 230,54K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 85,57M $ 85,57M $ 85,57M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,1931 $ 1,1931 $ 1,1931 Исторический минимум: $ 0,001952917398003709 $ 0,001952917398003709 $ 0,001952917398003709 Текущая цена: $ 0,002694 $ 0,002694 $ 0,002694 Узнайте больше о цене Standard (STND)

Токеномика Standard (STND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Standard (STND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STND, изучите текущую цену STND!

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