Что такое ()

STEPN 3х шорт (STEPN3S) — это торгуемый продукт, который отслеживает трехкратную дневную прибыль STEPN. Пользователи должны обращать внимание на разрыв между фактической чистой стоимостью продукта и последней ценой при размещении заказа. Обычно мы перебалансируем инвестиционные портфели ETF с кредитным плечом каждые 24 часа. Когда происходит резкое колебание и колебание базового актива превышает заданный порог по сравнению с предыдущей точкой ребалансировки (изначально мы устанавливаем порог для 3-кратного кредитного плеча на короткое и длинное значение 15%. В дальнейшем, если доступны другие кредитные плеча, порог могут быть скорректированы.), мы проведем временную ребалансировку, чтобы контролировать риск инвестиционного портфеля. Активы ETF с кредитным плечом, чистая стоимость каждой акции которых ниже 0,1 USDT, будут объединены. После объединения общий актив пользователя никак не пострадает. Если поставить ордер в обратном направлении, есть риск, что в экстремальных условиях цена приблизится к нулю. Этот продукт является производным с высоким риском. Пожалуйста, следите за риском в инвестициях.

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.