Токеномика SolTradingBot (STBOT) Откройте для себя ключевую информацию о SolTradingBot (STBOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SolTradingBot (STBOT) Это единственный и безопасный снайперский бот в сети Solana с высокой скоростью и постоянным обновлением. Команда ежедневно разрабатывает бота, а также экосистему для STBOT. Официальный сайт: https://soltradingbot.com/ Whitepaper: https://soltradingbot.gitbook.io/docs/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/2x8o3hA5S5fBxCSE9hzVTf3RohcMWHqkDNKNEPuzprD5 Купить STBOT сейчас!

Токеномика и анализ цен SolTradingBot (STBOT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SolTradingBot (STBOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,007 $ 0,007 $ 0,007 Исторический минимум: $ 0,000004562400716672 $ 0,000004562400716672 $ 0,000004562400716672 Текущая цена: $ 0,001209 $ 0,001209 $ 0,001209 Узнайте больше о цене SolTradingBot (STBOT)

Токеномика SolTradingBot (STBOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SolTradingBot (STBOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STBOT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STBOT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STBOT, изучите текущую цену STBOT!

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