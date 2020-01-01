Токеномика stabble (STB) Откройте для себя ключевую информацию о stabble (STB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о stabble (STB) Stabble – это протокол, обеспечивающий бесшовный опыт работы на DEX. Пулы Stabble требуют значительно меньше ликвидности – до 97% меньше, чтобы захватить конкурентоспособные объемы торгов. Кроме того, в stabble реализованы такие инновационные функции, как управляемая протоколом ликвидность, маржинальная ликвидность и пулы кроссбиржевого арбитража. Эти усовершенствования предлагают поставщикам ликвидности расширенные возможности для фарминга доходности и хеджирования. Официальный сайт: https://stabble.org Whitepaper: https://docs.stabble.org/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/STBuyENwJ1GP4yNZCjwavn92wYLEY3t5S1kVS5kwyS1 Купить STB сейчас!

Токеномика и анализ цен stabble (STB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене stabble (STB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,07739 $ 0,07739 $ 0,07739 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,01081 $ 0,01081 $ 0,01081 Узнайте больше о цене stabble (STB)

Токеномика stabble (STB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики stabble (STB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STB, изучите текущую цену STB!

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