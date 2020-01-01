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Технический анализ Starpower (STAR) за сегодня

Технический анализ Starpower (STAR) за сегодня

Страница анализа Starpower предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике STAR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Starpower ниже.

Изменение цены Starpower (STAR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0914--+4,21%-39,64%-8,60%
Узнайте больше о цене Starpower

Технические индикаторы Starpower

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Starpower на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 3
Покупка 6
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 3Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,09165
0,09163
R2
0,09163
0,09162
R1
0,09162
0,09162
PP
0,0916
0,0916
S1
0,09159
0,09159
S2
0,09158
0,09159
S3
0,09156
0,09158

Рыночные сигналы Starpower

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,42M
$2,69 M
$3,11 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,06 M
3-дневные активные продажи
$0,06 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,27 M
7-дневные активные продажи
$0,26 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Starpower

Чистый притокЦена STARUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
STAR/USDT
$0,0914
$0,0914$0,0914
-2,13%
84.03K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор STAR в USD

Сумма

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STAR
USD
USD

1 STAR = 0,0914 USD

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