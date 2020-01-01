Токеномика Stage (STAGE) Откройте для себя ключевую информацию о Stage (STAGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stage (STAGE) Stage совершает революцию в музыкальной индустрии, объединяя захватывающие музыкальные конкурсы в стиле Idol и SocialFi, позволяя фанатам влиять на успех артистов и зарабатывать взамен активы реального мира (RWA), получая ощутимые доли в их карьере. Таким образом, создается динамичное сообщество, где каждое взаимодействие обогащает путь как фаната, так и артиста. Будучи первой платформой, использующей ИИ в музыке, Stage представляет музыкальные конкурсы с использованием ИИ и инструменты ончейн, позволяющие всем желающим токенизировать музыкальные образы, мелодии, биты и вокал, открывая новую эру интерактивного и инвестиционного вовлечения в музыку. Звезды завтрашнего дня родятся на Stage! Официальный сайт: https://www.stage.community/ Whitepaper: https://stagecommunity.notion.site/Stage-Deck-v3-4-1500295cc3288002809cc7e874acd720 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x9025daa1fe2d27700187e0eac670818945f94c2e Купить STAGE сейчас!

Токеномика и анализ цен Stage (STAGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stage (STAGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 100,92K $ 100,92K $ 100,92K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 1,54B $ 1,54B $ 1,54B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 654,00K $ 654,00K $ 654,00K Исторический максимум: $ 0,005644 $ 0,005644 $ 0,005644 Исторический минимум: $ 0,000068147025128718 $ 0,000068147025128718 $ 0,000068147025128718 Текущая цена: $ 0,0000654 $ 0,0000654 $ 0,0000654 Узнайте больше о цене Stage (STAGE)

Токеномика Stage (STAGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stage (STAGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STAGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STAGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STAGE, изучите текущую цену STAGE!

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