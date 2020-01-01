Токеномика Stage (STAGE)

Токеномика Stage (STAGE)

Откройте для себя ключевую информацию о Stage (STAGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Stage (STAGE)

Stage совершает революцию в музыкальной индустрии, объединяя захватывающие музыкальные конкурсы в стиле Idol и SocialFi, позволяя фанатам влиять на успех артистов и зарабатывать взамен активы реального мира (RWA), получая ощутимые доли в их карьере. Таким образом, создается динамичное сообщество, где каждое взаимодействие обогащает путь как фаната, так и артиста. Будучи первой платформой, использующей ИИ в музыке, Stage представляет музыкальные конкурсы с использованием ИИ и инструменты ончейн, позволяющие всем желающим токенизировать музыкальные образы, мелодии, биты и вокал, открывая новую эру интерактивного и инвестиционного вовлечения в музыку. Звезды завтрашнего дня родятся на Stage!

Официальный сайт:
https://www.stage.community/
Whitepaper:
https://stagecommunity.notion.site/Stage-Deck-v3-4-1500295cc3288002809cc7e874acd720
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x9025daa1fe2d27700187e0eac670818945f94c2e

Токеномика и анализ цен Stage (STAGE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stage (STAGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 100,92K
$ 100,92K$ 100,92K
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 1,54B
$ 1,54B$ 1,54B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 654,00K
$ 654,00K$ 654,00K
Исторический максимум:
$ 0,005644
$ 0,005644$ 0,005644
Исторический минимум:
$ 0,000068147025128718
$ 0,000068147025128718$ 0,000068147025128718
Текущая цена:
$ 0,0000654
$ 0,0000654$ 0,0000654

Токеномика Stage (STAGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Stage (STAGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов STAGE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов STAGE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STAGE, изучите текущую цену STAGE!

Как купить STAGE

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История цены Stage (STAGE)

Анализ истории цены STAGE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.