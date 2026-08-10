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Технический анализ STABLE (STABLE) за сегодня

Технический анализ STABLE (STABLE) за сегодня

Страница анализа STABLE предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике STABLE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе STABLE ниже.

Изменение цены STABLE (STABLE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,032506--+3,25%-8,00%-18,48%
Узнайте больше о цене STABLE

Технические индикаторы STABLE

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот STABLE на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 3
Нейтрально 7
Покупка 16
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 2Покупка 11
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 5Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03236
0,03236
R2
0,03236
0,03235
R1
0,03235
0,03235
PP
0,03235
0,03235
S1
0,03234
0,03234
S2
0,03234
0,03234
S3
0,03233
0,03234

Рыночные сигналы STABLE

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,81M
$6,60 M
$7,41 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,10 M
7-дневные активные продажи
$0,09 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала STABLE

Чистый притокЦена STABLEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,03
2026-08-09$0,01 M0,03
2026-08-08$0,05 M0,03
2026-08-07$0,01 M0,03
2026-08-06$0,00 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о STABLE

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
STABLE/USDT
$0,032506
$0,032506$0,032506
+0,07%
2.15M (USDT)
STABLE/USDC
$0,032419
$0,032419$0,032419
-0,25%
1.65M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор STABLE в USD

Сумма

STABLE
STABLE
USD
USD

1 STABLE = 0,032506 USD

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