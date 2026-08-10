Технический анализ STABLE (STABLE) за сегодня Страница анализа STABLE предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике STABLE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе STABLE ниже. Регистрация

Изменение цены STABLE (STABLE) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,032506 -- +3,25% -8,00% -18,48%

Технические индикаторы STABLE

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот STABLE на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 3 Нейтрально 7 Покупка 16 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 2 Покупка 11 Технические индикаторы : Покупка Продажа 2 Нейтрально 5 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,03236 0,03236 R2 0,03236 0,03235 R1 0,03235 0,03235 PP 0,03235 0,03235 S1 0,03234 0,03234 S2 0,03234 0,03234 S3 0,03233 0,03234

Рыночные сигналы STABLE Текущий чистый объем открытых ордеров -0,81M $6,60 M $7,41 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $0,03 M 3-дневные активные продажи $0,02 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,10 M 7-дневные активные продажи $0,09 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала STABLE Чистый приток Цена STABLEUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,01 M 0,03 2026-08-09 $0,01 M 0,03 2026-08-08 $0,05 M 0,03 2026-08-07 $0,01 M 0,03 2026-08-06 $0,00 M 0,03 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте STABLE (STABLE) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы STABLE в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч STABLE / USDT $0,032506 $0,032506 $0,032506 +0,07% 2.15M (USDT) Торговля STABLE / USDC $0,032419 $0,032419 $0,032419 -0,25% 1.65M (USDT) Торговля