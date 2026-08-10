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Технический анализ Sentio (ST) за сегодня

Технический анализ Sentio (ST) за сегодня

Страница анализа Sentio предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ST, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Sentio ниже.

Изменение цены Sentio (ST)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01385---7,24%-25,98%-82,44%
Узнайте больше о цене Sentio

Технические индикаторы Sentio

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Sentio на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 4
Нейтрально 10
Покупка 12
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 2Покупка 8
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 0Нейтрально 8Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01412
0,0141
R2
0,0141
0,01408
R1
0,01409
0,01408
PP
0,01407
0,01407
S1
0,01406
0,01405
S2
0,01404
0,01405
S3
0,01403
0,01404

Рыночные сигналы Sentio

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,04M
$0,12 M
$0,16 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,03 M
7-дневные активные продажи
$0,03 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Sentio

Чистый притокЦена STUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,01
2026-08-09$0,00 M0,01
2026-08-08$0,00 M0,01
2026-08-07$0,00 M0,01
2026-08-06$0,00 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ST/USDT
$0,01385
$0,01385$0,01385
+0,87%
4.32M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ST в USD

Сумма

ST
ST
USD
USD

1 ST = 0,01385 USD

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