Токеномика suiswap token (SSWP)

Токеномика suiswap token (SSWP)

Откройте для себя ключевую информацию о suiswap token (SSWP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о suiswap token (SSWP)

Suiswap - это децентрализованная платформа для торговли токенами и биржа, построенная на блокчейне SUI. Ее цель - обеспечить безопасную, быструю и гибкую торговую среду для экосистемы SUI.

Официальный сайт:
https://suiswap.app
Обозреватель блоков:
https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x361dd589b98e8fcda9a7ee53b85efabef3569d00416640d2faa516e3801d7ffc::TOKEN::TOKEN

Токеномика и анализ цен suiswap token (SSWP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене suiswap token (SSWP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 43,19K
$ 43,19K$ 43,19K
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 8,84B
$ 8,84B$ 8,84B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 48,85K
$ 48,85K$ 48,85K
Исторический максимум:
$ 0,0056612
$ 0,0056612$ 0,0056612
Исторический минимум:
$ 0,000006965528591931
$ 0,000006965528591931$ 0,000006965528591931
Текущая цена:
$ 0,000004885
$ 0,000004885$ 0,000004885

Токеномика suiswap token (SSWP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики suiswap token (SSWP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SSWP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SSWP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SSWP, изучите текущую цену SSWP!

Как купить SSWP

Заинтересованы в добавлении suiswap token (SSWP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SSWP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены suiswap token (SSWP)

Анализ истории цены SSWP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SSWP

Хотите узнать, куда может двигаться SSWP? Наша страница прогноза цены SSWP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.