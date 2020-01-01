Токеномика suiswap token (SSWP) Откройте для себя ключевую информацию о suiswap token (SSWP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о suiswap token (SSWP) Suiswap - это децентрализованная платформа для торговли токенами и биржа, построенная на блокчейне SUI. Ее цель - обеспечить безопасную, быструю и гибкую торговую среду для экосистемы SUI. Официальный сайт: https://suiswap.app Обозреватель блоков: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x361dd589b98e8fcda9a7ee53b85efabef3569d00416640d2faa516e3801d7ffc::TOKEN::TOKEN Купить SSWP сейчас!

Токеномика и анализ цен suiswap token (SSWP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене suiswap token (SSWP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 43,19K $ 43,19K $ 43,19K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 8,84B $ 8,84B $ 8,84B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 48,85K $ 48,85K $ 48,85K Исторический максимум: $ 0,0056612 $ 0,0056612 $ 0,0056612 Исторический минимум: $ 0,000006965528591931 $ 0,000006965528591931 $ 0,000006965528591931 Текущая цена: $ 0,000004885 $ 0,000004885 $ 0,000004885 Узнайте больше о цене suiswap token (SSWP)

Токеномика suiswap token (SSWP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики suiswap token (SSWP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SSWP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SSWP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SSWP, изучите текущую цену SSWP!

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