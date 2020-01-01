Токеномика SSE (SSE) Откройте для себя ключевую информацию о SSE (SSE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SSE (SSE) Это совершенно новый обозреватель блокчейна Solana со встроенными торговыми и социальными функциями, разработанный на основе протокола социального графа Tapestry. Пользователи могут создавать профили, подписываться на других, отслеживать транзакции и удержание токенов, а также интегрировать различные социальные приложения на цепочке. Он призван стать социальным центром экосистемы Solana, поддерживая улучшения с открытым исходным кодом и управляемые сообществом. Официальный сайт: https://sse.gg/ Whitepaper: https://assets.usetapestry.dev/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/H4phNbsqjV5rqk8u6FUACTLB6rNZRTAPGnBb8KXJpump Купить SSE сейчас!

Токеномика и анализ цен SSE (SSE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SSE (SSE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,05868 $ 0,05868 $ 0,05868 Исторический минимум: $ 0,000206344563635413 $ 0,000206344563635413 $ 0,000206344563635413 Текущая цена: $ 0,004243 $ 0,004243 $ 0,004243 Узнайте больше о цене SSE (SSE)

Токеномика SSE (SSE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SSE (SSE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SSE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SSE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SSE, изучите текущую цену SSE!

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