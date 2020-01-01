Токеномика SatsRush (SR30)

Токеномика SatsRush (SR30)

Откройте для себя ключевую информацию о SatsRush (SR30), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SatsRush (SR30)

Добро пожаловать в SatsRush, ведущую платформу двигателя геймифицированного роста сообщества для сетей 2 уровня ordinal, BRC20, Runes и Bitcoin. Наша инновационная модель Gamified-as-a-Service (GaaS) призвана переосмыслить вовлеченность сообщества. Испытайте острые ощущения от создания, взаимодействия, игры и заработка с помощью нашей первой мобильной игры-шутера Adrenaline Rush. Разблокируйте специальные награды, ускорьте рост и откройте для себя уникальные стратегии и механизмы, призванные привести вас к успеху.

Официальный сайт:
https://satsrush.com/
Whitepaper:
https://satsrush.gitbook.io/satsrushofficial
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/address/0xa2EB7C1e8c95c41566840Ab2c3404B00b22ebBB8

Токеномика и анализ цен SatsRush (SR30)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SatsRush (SR30), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,013
$ 0,013$ 0,013
Исторический минимум:
$ 0,00008774516949659
$ 0,00008774516949659$ 0,00008774516949659
Текущая цена:
$ 0,000075
$ 0,000075$ 0,000075

Токеномика SatsRush (SR30): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SatsRush (SR30) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SR30, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SR30.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SR30, изучите текущую цену SR30!

Как купить SR30

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История цены SatsRush (SR30)

Анализ истории цены SR30 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SR30

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.