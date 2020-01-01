Токеномика SatsRush (SR30) Откройте для себя ключевую информацию о SatsRush (SR30), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SatsRush (SR30) Добро пожаловать в SatsRush, ведущую платформу двигателя геймифицированного роста сообщества для сетей 2 уровня ordinal, BRC20, Runes и Bitcoin. Наша инновационная модель Gamified-as-a-Service (GaaS) призвана переосмыслить вовлеченность сообщества. Испытайте острые ощущения от создания, взаимодействия, игры и заработка с помощью нашей первой мобильной игры-шутера Adrenaline Rush. Разблокируйте специальные награды, ускорьте рост и откройте для себя уникальные стратегии и механизмы, призванные привести вас к успеху. Официальный сайт: https://satsrush.com/ Whitepaper: https://satsrush.gitbook.io/satsrushofficial Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0xa2EB7C1e8c95c41566840Ab2c3404B00b22ebBB8 Купить SR30 сейчас!

Токеномика и анализ цен SatsRush (SR30) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SatsRush (SR30), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,013 $ 0,013 $ 0,013 Исторический минимум: $ 0,00008774516949659 $ 0,00008774516949659 $ 0,00008774516949659 Текущая цена: $ 0,000075 $ 0,000075 $ 0,000075 Узнайте больше о цене SatsRush (SR30)

Токеномика SatsRush (SR30): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SatsRush (SR30) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SR30, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SR30. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SR30, изучите текущую цену SR30!

Как купить SR30 Заинтересованы в добавлении SatsRush (SR30) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SR30, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SR30 на MEXC прямо сейчас!

История цены SatsRush (SR30) Анализ истории цены SR30 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SR30 прямо сейчас!

Прогноз цены SR30 Хотите узнать, куда может двигаться SR30? Наша страница прогноза цены SR30 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SR30 прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!