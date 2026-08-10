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Технический анализ Subsquid (SQD) за сегодня

Технический анализ Subsquid (SQD) за сегодня

Страница анализа Subsquid предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SQD, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Subsquid ниже.

Изменение цены Subsquid (SQD)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,04196--+23,37%+29,94%+6,85%
Узнайте больше о цене Subsquid

Технические индикаторы Subsquid

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Subsquid на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 5
Покупка 10
Скользящие средние:НейтральноПродажа 8Нейтрально 0Покупка 6
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 3Нейтрально 5Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0421
0,04209
R2
0,04209
0,04208
R1
0,04208
0,04208
PP
0,04207
0,04207
S1
0,04206
0,04206
S2
0,04205
0,04206
S3
0,04204
0,04205

Рыночные сигналы Subsquid

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,40M
$4,29 M
$4,69 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,93 M
3-дневные активные продажи
$0,94 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
7-дневные активные покупки
$1,22 M
7-дневные активные продажи
$1,24 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Subsquid

Чистый притокЦена SQDUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,03 M0,04
2026-08-09-$0,01 M0,04
2026-08-08$0,00 M0,03
2026-08-07-$0,03 M0,03
2026-08-06$0,09 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SQD/USDT
$0,04196
$0,04196$0,04196
+17,63%
4.11M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SQD в USD

Сумма

SQD
SQD
USD
USD

1 SQD = 0,04196 USD

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